Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kaza: 1 Yaralı

Ankara'da Kaza: 1 Yaralı

54 dakika önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yön levhasının direğine çarpan otomobilin sürücüsü, yaralandı.

Ankara'da Kaza: 1 Yaralı, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yön levhasının direğine çarpan otomobilin sürücüsü, yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Emek Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ümitköy yönünde giden Gökhan E. yönetimnideki 05 RC 944 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yön levhasının direğine çarptı. Kazada yaralanan Gökhan E. çağırılan ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bulvarın bir şeridi bir süre trafiği kapalı kaldı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:10 Kaynak: DHA

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