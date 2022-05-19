Ankara'da korkutan yangın: 4 katlı binanın en üst katını alevler sardı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Misket Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yangın, çevredekilerin panik yaşamasına neden oldu.