Ankara'da Otobüse Çarpan Araçta 4 Yaralı
Ankara'da Otobüse Çarpan Araçta 4 Yaralı

Ankara'da Otobüse Çarpan Araçta 4 Yaralı
16.01.2026 17:45
EGO otobüsüne çarpan otomobil, 2 araca daha çarparak 4 kişiyi yaraladı, biri ağır durumda.

Ankara'da yolcu almak için durakta bekleyen EGO otobüsüne otomobil çarptı. Otomobilin yoldan geçen 2 araca daha çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ümitköy Metro Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.K. kontrolündeki 06 EV 3434 plakalı otomobil, durakta yolcu almak için durduğu sırada Y.A. kontrolündeki EGO otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yoldan geçen 2 otomobile daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan N.K., itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu otomobilden çıkarıldı. Kazada, N.K. ağır yaralanırken aynı otomobilde yolcu olarak bulunan yolcu ile diğer 2 otomobilin sürücüleri yaralandı. Yaralılar, hastaneye sevk edilirken trafik bir süre kontrollü sağlandı. N.K.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken polis ekibince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Ego, Son Dakika

