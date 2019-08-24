Son Dakika Haberleri: Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

51 dakika önce

ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil önce duvara, ardından arıza nedeniyle park halindeki kamyona çarptı.

Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 4 yaralı, System.String[]
ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil önce duvara, ardından arıza nedeniyle park halindeki kamyona çarptı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahi Mesut Bulvarı Sincan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Muzaffer Ünlü yönetimindeki 06 HC 6174 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanarak durdu. Oğluyla birlikte araçtan inen Ünlü, kamyonu tamir etmeye çalıştığı sırada, Alper Benli (21) yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce lisenin duvarına, ardından da park halindeki kamyona yandan çarptı. Kazada iki aracın arasında sıkışan Muzaffer Ünlü ile otomobil sürücüsü Alper Benli ve Yasin Kılıç (10) ile kamyon sürücüsünün oğlu, Serhat Doğan ve Emrah Efe Kılıç yaralandı.
Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ile özel hastanede tedaviye alınan Alper Benli ve Yasin Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muzaffer Ünlü'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Anadolu Lisesi, Sincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil TIR'a çarptı: Anne ve oğlu öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü: Otomobillere çarpmadım, onları öptüm Yüzlerce kişi yerli otomobil için sıraya girdi ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: YPG/PKK, Suriye'de siperlerini yıkıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 01:32:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]