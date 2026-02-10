Ankara'da Otopark Görevlisi Silahla Baba ve Oğulunu Yaraladı - Son Dakika
Ankara'da Otopark Görevlisi Silahla Baba ve Oğulunu Yaraladı

Ankara\'da Otopark Görevlisi Silahla Baba ve Oğulunu Yaraladı
10.02.2026 15:22
Ankara'da, otopark çalışanı R.Ç. el arabasıyla çarptığını iddia ettiği Mustafa T. ve babasını vurdu.

ANKARA'da otopark çalışanı R.Ç., kendisine el arabası ile çarptığını iddia ettiği Mustafa T. (15) ile esnaf babası Ömer T.'yi (38) tabanca ile vurarak yaraladı. R.Ç. ile kavgaya karışan G.T. gözaltına alınırken, saldırganın cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Ulus Çantacılar Sokağı'nda meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen otopark çalışanı R.Ç., çanta ticaretiyle uğraşan babasının yanında çalışan Mustafa T.'ye (15) kendisine el arabasıyla çarptığı iddiasıyla tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın ardından otopark görevlileri, Mustafa T.'yi darbederken, babası Ömer T. (38) kavgaya dahil oldu. R.Ç., üzerinde bulunan tabancayla Mustafa T. ve babası Ömer T.'ye ateş edip kaçtı. Bacaklarından vurulan baba ve oğlu yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otopark görevlileri R.Ç. ve G.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

'ÇOCUĞU DÖVÜYORLAR, BABASI GELİYOR'

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası Başkanı Hüseyin Uzun, "El arabasıyla otopark çalışanının yanından geçerken yanlışlıkla bu kişiye, el arabası hafif değiyor. Çocuğu dövüyorlar burada, o arada babası geliyor. Tartışma çıktıktan sonra saldırgan, silahı çekiyor. İkisinin birden ayaklarına kurşun sıkıyor. Şu an hayati tehlikeleri yok. Daha öncesinde bir tartışma veya husumet yok. Vuran kişinin yeni cezaevinden çıktığı söyleniyor. 1 ay olmuş, burada, otoparkta çalışmaya başlayalı. 'Otopark çalışanının bir anlık bir öfkesi mi' diyelim artık bilmiyorum; ama belinde silah taşıması, yeni de cezaevinden çıkmış olması hoş bir şey değil" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Ankara, Baba, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Otopark Görevlisi Silahla Baba ve Oğulunu Yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ankara'da Otopark Görevlisi Silahla Baba ve Oğulunu Yaraladı - Son Dakika
