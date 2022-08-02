Sahte otomobil ilanı cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
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Sahte otomobil ilanı cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

02.08.2022 13:43
Sahte otomobil ilanı cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANKARA'da sahte otomobil ilanı verip, telefonda 390 bin TL'ye anlaştıkları Hüseyin Angı'yı (36) ıssız bir yere götürerek, öldüren tutuklu İbrahim Ay ve Recep Sarı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ANKARA'da sahte otomobil ilanı verip, telefonda 390 bin TL'ye anlaştıkları Hüseyin Angı'yı (36) ıssız bir yere götürerek, öldüren tutuklu İbrahim Ay ve Recep Sarı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İbrahim Ay ve Recep Sarı, internette sahte otomobil ilanı verip, Şırnak'ın Cizre ilçesinden ilandaki aracı almak için arayan muhasebeci 2 çocuk babası Hüseyin Angı ile 390 bin TL karşılığında anlaştı. Hüseyin Angı, 2 bin TL kapora verip, aracı almak için 23 Mart'ta Ankara'ya geldi. Angı, İbrahim Ay ve Recep Sarı tarafından kiralik bir otomobille karşılanıp, Gölbaşı ilçesinde ıssız bir yere götürüldü. Ay ve Sarı, ellerini bağladıkları Angı'yı 390 bin TL'yi hesaba aktarmayı kabul etmeyince pompalı tüfekle 6 el ateş ederek öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Ay ve Sarı, tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. İddianamede, İbrahim Ay ve Recep Sarı hakkında, 'suç delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için insan öldürmek' suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'birden fazla kişiyle yağma', 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından ise 39'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Angı'nın sahte ilanla 'kapora' adı altında 2 bin lira dolandırılması sürecinde yer alan ve İbrahim Ay'a telefon temin ettikleri belirlenen tutuksuz sanıklar Kemal Can Orhan, Metehan Taşbek, Nazif Yüksel ve Samet Ceylan hakkında da 'bilişim yoluyla dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10'ar yıla kadar hapis ile suçtan elde edilen miktarın iki katı kadar adli para cezası talep edildi. Savcılığın iddianamesi, Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.


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Kaynak: DHA

İbrahim Ay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte otomobil ilanı cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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