Ankara'da şiddetli yağış; araçları su bastı

ANKARA'da, kuvvetli yağmur etkili olurken, yollar kısa sürede göle döndü. Yarım metreyi aşan su birikintisi nedeniyle bazı araçların içi suyla doldu.

Başkentte öğle saatlerinden itibaren, özellikle Keçiören, Pursaklar, Kalecik gibi kuzey ilçelerde kuvvetli yağmur etkili oldu. Cadde ve sokaklar, yükselen sularla göle döndü. Bazı iş yeri ve evleri de su bastı. Çok sayıda sürücü, su birikintilerinden geçerken yolda kaldı. Yarım metreyi aşan su birikintisi nedeniyle bazı araçların içi suyla doldu.Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, " Ankara'da aniden başlayan ve 20 dakikada yaşanan yoğun yağış sonucunda Belediyemize gelen tüm ihbarlara derhal müdahale edildi. 1297 araç ve 3 bin 130 personelimizle teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızın da yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.

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- Göle dönen yollardan görüntü

Haber: ANKARA,