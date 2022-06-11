Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)

11.06.2022 16:38
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)

MAHSUR KALAN 3 ÇOCUK KURTARILDIBakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da şiddetli yağmur ve rüzar nedeniyle saat 16.

MAHSUR KALAN 3 ÇOCUK KURTARILDI

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da şiddetli yağmur ve rüzar nedeniyle saat 16.00 itibarıyla ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması gibi 112 üzerinden itfaiyeye 1378, AFAD'a 159 ihbar ulaştığını açıkladı. Çataklı, "Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı. 1 sele kapılma ihbarı bulunmakta olup, AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi" dedi.

ARAÇLAR SELE KAPILDI

Öte yandan yağmurun en fazla etkili olduğu bölgelerden Mamak ilçesinde cadde ve sokaklar, suyla kaplandı. Akdere Caddesi'nde bazı araçlar ve motosikletler, suya kapılarak sürüklendi. İçinde kimsenin olmadığı otomobil ile motosikletin sürüklenme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
YORUMLAR
500
Şiddetli yağış Ankara'da vatandaşlara zor anlar yaşattı! Bazı araçlar suya gömüldü Şiddetli yağış Ankara'da vatandaşlara zor anlar yaşattı! Bazı araçlar suya gömüldü Ankara'daki fırtına çatıları uçurdu Ankara'daki fırtına çatıları uçurdu
Kaynak: DHA

İsmail Çataklı, Twitter, Ankara, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:54 Şiddetli yağış Ankara'da vatandaşlara zor anlar yaşattı! Bazı araçlar suya gömüldü
16:45 Lunaparkta, çocuklarla dolu aletin halatı koptu! O anlar kameraya yansıdı
16:36 Oyuncu Ezgi Çelik'in Şahan Gökbakar'ın gündemle ilgili tweet'ini paylaşınca TRT'deki işinden olduğu iddia edildi
16:28 Galatasaray'da başkanlık seçimi için Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu yarışıyor! İşte ilk 2 sandıktan çıkan sonuçlar
15:46 Lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması tepki çekmişti! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
15:44 DSİ'ye ait sulama kanalına düşen çocukların cansız bedenine ulaşıldı
15:41 Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu! Beşiktaş 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı
15:36 Kurt ve horozun mücadelesi çok sayıda izlenme ve yorum aldı
15:27 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın babası yaşamını yitirdi.
15:22 Son seçim anketi yayınlandı! İYİ Parti'nin oy oranındaki yükseliş dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 17:03:15. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement