Ankara'da Silahlı Saldırı: Baba ve Oğlu Yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba ile oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Çantacılar Sokak'taki bir otoparkta çalışan G.T. ve R.Ç. ile baba Ö.F.T. ve oğlu M.A.T. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda R.Ç. silahıyla Ö.F.T. ve M.A.T'yi bacaklarından yaralamasının ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çalışma sonucu 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Uzun, olayın meydana gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Uzun, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.