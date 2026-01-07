Ankara'da Su Kesintileri! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara'da Su Kesintileri!

07.01.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKİ, 7 ilçede planlı su kesintileri olacağını duyurdu. Vatandaşlar tedbir almalı.

(ANKARA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent genelinde 7 ilçede bugün planlı ve plansız su kesintileri yapılacağını açıkladı. ASKİ, vatandaşların gerekli tedbirleri önceden almasını isterken, su kaynaklarının korunması için tasarruf çağrısında bulundu.

ASKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Elmadağ, Pursaklar, Keçiören, Çankaya, Kazan ve Sincan ilçelerine bugün çeşitli zaman dilimlerinde su verilemeyecek.

Elmadağ'da planlı kesinti nedeniyle 09.05–21.00 saatleri arasında bazı mahallelerde su alamayacak.

Pursaklar genelinde 09.15–23.55 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacak. Keçiören'de 10.00–23.55 saatleri arasında planlı basınç düşüklüğü ve kesintiler öngörülüyor.

Kalecik'te Eşmedere Grup Hattı üzerindeki ana iletim hattında dün saat 16.00'da oluşan arızalar nedeniyle su kesintisi yapıldı ve arıza devam ediyor. Arızanın saat 12.00'de tamir edilmesi planlanıyor.

Çankaya'da planlı ve plansız kesintiler nedeniyle 09.00–21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde suyun akışında aksama yaşanabilecek.

Kazan ilçesinde de kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle zaman zaman basınç düşüklüğü ve kesintiler olacak. Sincan'da ise 09.00–21.00 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacak.

ASKİ yetkilileri, vatandaşların gerekli tedbirleri önceden almasını isterken, su kaynaklarının korunması için tasarruf çağrısında bulundu. Kesintilerin planlanan saatlerde ve kapsamda gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Ankara, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Su Kesintileri! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:49:13. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Su Kesintileri! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.