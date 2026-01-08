Ankara'da Su Kesintileri Kombi Arızalarını Artırdı - Son Dakika
Ankara'da Su Kesintileri Kombi Arızalarını Artırdı

08.01.2026 16:17
Başkentteki su kesintileri nedeniyle kombi arızalarının arttığı, vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Başkentte uygulanan su kesintilerinin kombi arızalarını tetiklediği, son iki aydır arıza ihbarlarının arttığı belirtildi.

Ankara'da yaşanan dönüşümlü su kesintileri ve basınç düşüklüğü kombi arızalarına neden olmaya başladı.

Etimesgut ilçesinde kombi ustası olarak çalışan Nurettin Geylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su basıncı yetersiz geldiği için son zamanlarda kombi arızalarında artış olduğunu söyledi.

Geylan, "2 aydır yoğun şekilde sıcak su arıza ihbarları arttı. Su basıncı yetersiz olduğu, suyun debisi olmadığı için kombinin içerisindeki ekipmanlar dönmüyor, sürekli hatalarla karşılaşıyoruz." dedi.

Geylan, sorunların yüksek katlarda daha çok yaşandığına dikkati çekerek, "Sıcak su olarak da kalorifer sistemi olarak da çok ciddi anlamda bir problem var şu anda, su olmadan hayat olmuyor maalesef. Suyu bilinçli ve mantıklı kullanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Vatandaşlara kombi uyarısı

Kombi ustası Yusuf Sever de vatandaşlara kombi arızası yaşamamaları için bazı uyarılarda bulundu.

Sever, gece gelen kirli suyun kombilerin veya bataryaların altında bulunan ve "fleks" olarak adlandırılan esnek bağlantı borularını patlattığını, ayrıca suyla gelen tortuların cihazın içinde suyun ısınmasını sağlayan ana parça olan "eşanjör" kısmını tıkadığını belirtti.

Sular gittiği zaman vatandaşların mutlaka evin ana vanasını kapatması gerektiğini vurgulayan Sever, sular tekrar geldiğinde oluşan basınç nedeniyle evleri su basabildiğini ve parkelerin zarar gördüğünü dile getirdi.

Yusuf Sever, kombi arızalarına karşı alınabilecek en büyük önlemin cihazın altındaki filtrelerin ve pislik tutucuların kontrol edilmesi olduğunu kaydederek, sular kesik olduğu sürece vanaların kapalı konumda tutulması gerektiğini hatırlattı.

Sever, "Gece gelen kirli su kombi flekslerini patlatıp eşanjör kısmını tıkıyor. Sular kesildiğinde ana vana kesinlikle kapatılmalı. Kombinin altındaki filtreler, pislik tutucular kontrol edilmeli." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

