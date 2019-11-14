Son Dakika Haberleri: Ankara'da tartıştığı kocasını bıçakla ağır yaraladı (2)
Son Dakika Güncel Ankara'da tartıştığı kocasını bıçakla ağır yaraladı (2)

Ankara'da tartıştığı kocasını bıçakla ağır yaraladı (2)

6 saat önce

SERBEST BIRAKILDIAnkara'da tartıştığı eşi Çağrı Ş.'yi, 4 yaşındaki kızlarının yanında bıçaklayarak yaralayan Seda Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da tartıştığı kocasını bıçakla ağır yaraladı (2), System.String[]

SERBEST BIRAKILDI

Ankara'da tartıştığı eşi Çağrı Ş.'yi, 4 yaşındaki kızlarının yanında bıçaklayarak yaralayan Seda Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan ve hayati tehlikeyi atlatan Çağrı Ş.'nin şikayetçi olmadığı Seda Ş., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bu arada bir süredir ayrı yaşayan çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

İncirli Mahallesi Muhtarı Bektaş Şener Çelik, dün Seda Ş.'nin doğum günü olduğunu belirterek, "Eşi Çağrı Ş.'yi de doğum günü kutlamaları için eve davet etmişler. Evde tartışma çıkmış ve aralarında kavga başlamış. Sonra Çağrı Ş. yaralı halde taksi durağına gelmiş ve ambulansla götürmüşler. Durağa geldiğinde ağır yaralıymış, taksi durağındaki arkadaşlar da yardım etmişler" dedi.

Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,


Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:18 Kaynak: DHA
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