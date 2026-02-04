Ankara'da Tefecilik Operasyonu: 51 Gözaltı - Son Dakika
Ankara'da Tefecilik Operasyonu: 51 Gözaltı

04.02.2026 00:37
Ankara'da yapılan tefecilik soruşturmasında 51 kişi gözaltına alındı, hesap hareketleri 5,7 milyar lira.

Ankara'da 51 şüphelinin gözaltına alındığı "tefecilik" soruşturmasında şüphelilerin 5,7 milyar liralık hesap hareketleri olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 56 kişiden 51'i İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında, zanlıların 743 farklı olaydan 900'ü aşkın kişiyi mağdur ettikleri belirlenirken, hesaplarındaki toplam para akışının ise 5 milyar 760 milyon 565 bin 612 lira olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 5 şarjör, 55 fişek, 84 senet, 15 POS cihazı, başka kişilere ait 12 kredi kartı, 7 doküman, bir miktar esrar ve 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

