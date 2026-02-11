Ankara'da Tefecilik ve Yağma Operasyonu

ANKARA'nın 5 ilçesinde 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarına yönelik düzenlenen 2 operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Etimesgut, Sincan, Keçiören, Yenimahalle ve Kahramankazan ilçelerinde ikamet eden 13 şüphelinin il merkezi ve çeşitli ilçelerde örgütlü olarak 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarını işlediği tespit edildi. 5 ilçede düzenlenen 2 operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 15 cep telefonu, 19 sim kart, 58 tapu senedi, 7 dolu senet, 55 dolu çek, 50 evrak, 3 vekalet yazısı, 3 ajanda, 10 satış sözleşmesi, 2 banka kartı, 1 flash bellek, 1 hard disk, 1 bilgisayar kasası, 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 271 tabanca fişeği, 16 av tüfeği kartuşu, 3 kılıç, 1 kama, 38 gram altın ele geçirildi. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilere ait 168 banka hesabı ile 39 konut, 12 arsa, 5 imalathane, 33 tarla, 12 dükkan, 9 büro, 20 otomobil, 1 kamyon, 6 kamyonet, 2 traktöre el konuldu.

