Telebar soruşturmasında çarpıcı detay! "Vestiyer ücreti" adı altında para almışlar

Yaşam

03.12.2025 13:04
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başkentte "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanına yönelik yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Garsonların müşterilerin masalarına yönlendirdikleri kadınların içkilerinden yüksek hesap talep ettikleri ve "vestiyer ücreti" adı altında ekstra ücret aldıkları belirlenirken, soruşturmada gözaltı sayısı 70'e yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanında fuhşa aracılık edildiği ihbarının ardından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince adı geçen eğlence mekanlarında fiziki takip yapılarak, mekan içi kamera kayıtları incelendi.

FUHŞA ARACILIK YÖNTEMLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar neticesinde mekan sahiplerinin ve çalışanlarının fuhşa aracılık yöntemleri tespit edildi. Eğlence mekanlarındaki garsonların müşterilerin masalarına yönlendirdikleri mağdur kadınların içkilerinden yüksek hesap talep ettikleri, "vestiyer ücreti" adı altında da müşterilerden ekstra ücret alındığı anlaşıldı.

GARSONLARIN HESAPLARINA PARA GÖNDERMİŞLER

Söz konusu mekanlarda kadınların garsonlar aracılığıyla müşterilerin masalarına oturtuldukları ve burada fuhuş pazarlığı yaptıkları tespit edildi. Eğlence mekanlarında çalışan garsonların da banka hesapları incelenirken, garsonların hesaplarına müşteriler tarafından milyonlarca lira transfer gerçekleştirildiği belirlendi.

83 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında fuhşa aracılık ettirdikleri tespit edilen 9 eğlence mekanında çalışan 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Daha önce 56 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı soruşturmada, gözaltı sayısı 70'e yükseldi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Ankara, Hukuk, Yaşam

