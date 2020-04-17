Ankara'da traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tarlasına çalışmaya giden bir kişi, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre kaza, Polatlı ilçesi Sarıhalil Mahallesi ve Sabanca Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Sarıhalil Mahallesi'nden tarlasına çalışmaya giden 66 yaşındaki Hüseyin Erdoğan'ın kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA