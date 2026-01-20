Ankara'da Türk dünyasının ortak acıları anıldı - Son Dakika
Ankara'da Türk dünyasının ortak acıları anıldı

Ankara\'da Türk dünyasının ortak acıları anıldı
20.01.2026 17:26
Ankara'da Türk dünyasının ortak acıları Kanlı Yanvar, Jeltosan, Kanlı Noel ve Kerkük Katliamları "Zulme Baş Eğmeyenlerin Destanı: Bir Millet Dört Katliam" adlı törenle anıldı.

Ankara'da Türk dünyasının ortak acıları Kanlı Yanvar, Jeltosan, Kanlı Noel ve Kerkük Katliamları "Zulme Baş Eğmeyenlerin Destanı: Bir Millet Dört Katliam" adlı törenle anıldı.

Türklere yönelik dünya genelinde gerçekleştirilen katliamların ortak acıları, Türkiye Azerbaycan Dostluk İş birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından düzenlenen törenle anıldı. "Zulme Baş Eğmeyenlerin Destanı: Bir Millet Dört Katliam" başlığıyla gerçekleştirilen programda; Bakü'de 1990'da yaşanan Kanlı Yanvar, Almatı'daki 1986 tarihli Jeltosan Olayları, Kıbrıs'ta 1963'te yaşanan Kanlı Noel ve 14 Temmuz 1959'daki Kerkük Katliamı ele alındı. Törende, konuşan İstanbul AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım, farklı coğrafyalarda yaşanan bu acı olayların Türk milletinin ortak hafızasında derin izler bıraktığını belirterek, hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını ifade etti.

"Millet şehitlerini unutarak değil onların emanetine sahip çıkarak yol alır"

Kanlı Yanvar yalnızca Azerbaycan'ın değil bütün Türk Dünyası'nın ortak acısı olduğunu vurgulayan İstanbul AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım, "20 Ocak 1990 gecesi Sovyet tankları Bakü'de yalnız bir şehre girmek için değil bir milletin iradesini ezmek için girdi. Ancak o gece çelik namlular insan onurunu yenemedi. Kadın, çocuk, yaşlı demeden can veren masumlar Azerbaycan'ın bağımsızlık yolunu kanlarıyla aydınlattılar. O gece akan kan, bir korkunun değil özgürlüğün habercisi oldu. Kanlı Yanvar yalnızca Azerbaycan'ın değil bütün Türk Dünyası'nın ortak acısı ve ortak onurudur. Çünkü bu acı başka coğrafyalarda da farklı isimlerle yaşandı. 1986'da Kazakistan'ın Almatı kentinde yaşanan Jeltoksan olayları Türk gençliğinin kimliğine ve iradesine sahip çıkma çığlığıydı. Kendi vatanında ikinci sınıf muamelesine karşı ayağa kalkan gençler ağır bedeller ödedi ama tarihe şunu yazdılar; bir millet susturulabilir ama teslim alınamaz. Bugün bizler bir millet dört katliam derken yalnızca sayıları değil aynı kaderi, aynı direnişi, aynı inancı dile getiriyoruz. Coğrafyalar farklıydı, tarihler farklıydı ama hedef aynıydı. Türk'ün iradesini kırmak ama başaramadılar. Çünkü Türk dünyası zulme baş eğmeyenlerin destanıdır. Çünkü bir millet şehitlerini unutarak değil onların emanetine sahip çıkarak yol alır. Bugün Bakü'de yanan meşale Almatı'da, Kerkük'te, Kıbrıs'ta aynı ışığı taşımaktadır. Bu meşale bağımsızlığın, kardeşliğin ve ortak geleceğin meşalesidir" diye konuştu.

"Kültürümüzü, dilimizi koruya koruya devlet kurduk"

Törende konuşan Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ise, "Mücadelemizle ve aydınlarımızın kurban verilmesiyle kendi kültürümüzü, dilimizi koruya koruya, mücadelemizle bir devlet kurduk. 1991 yılının 18 Ekim'inde biz bağımsızlığımızı ilan ettik ve yeni Azerbaycan'ı kurduk.

"Başkaları bizi katlederken, biz kendimize sahip çıkmalıyız"

Türk dünyasında birlik ve beraberliğin önemini belirten Irak Parlamentosu Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, "Varlığımızı hiç eden, varlığımızı kaybettiren kendimiz olmamalıyız. Başkaları zaten bizi katlederken, biz kendimize sahip çıkmalıyız. 1974 senesinde Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştiği zaman onlarca Türkmen gençleri Türk Büyükelçiliği'ne giderek biz de savaşçı olarak gitmek istiyoruz demişti, böyle olmalıyız" şeklinde konuştu.

Törene, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Irak Parlamentosu Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ve ilgili kurum ve kuruluştan yetkililer katıldı. - ANKARA

Son Dakika Yerel Ankara'da Türk dünyasının ortak acıları anıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ankara'da Türk dünyasının ortak acıları anıldı - Son Dakika
