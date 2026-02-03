Ankara'da Uyuşturucu Çetesi Cezalandırıldı - Son Dakika
Ankara'da Uyuşturucu Çetesi Cezalandırıldı

03.02.2026 15:24
Ankara'da 134 sanığa 10-30 yıl arası hapis cezası verildi, uyuşturucu operasyonlarında 70 kg madde ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan elebaşı Muzaffer Arkaç ve Emre Zavagar'ın da aralarında bulunduğu 134 sanık hakkında 10 yıl ile 30 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 2017'de başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'nın çeşitli semtlerinde yapılan operasyonlarda toplam 70 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda, aralarında suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen Muzaffer Arkaç'ın da bulunduğu 134 kişi farklı tarihlerde gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2019'da şüpheliler hakkında "örgüt kurma", "örgüt yöneticisi olma", "örgüt üyesi olma", "uyuşturucu satmak", "nakletmek", "sevk etmek", "satışa arz etmek", "depolamak" ve "bulundurmak" suçlarından iddianame hazırlandı.

İddianamede, Ankara genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen şahıs ve gruplara yönelik olarak yapıldığı belirtilen çalışmalarda, Ferhat T.'nin Altındağ ilçesinde beraberindeki kişilerle uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik bilgiye ulaşıldığına yer verildi.

Tespit edilen suç örgütüne uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen Emre Zavagar'a yönelik teknik takip çalışmaları yapıldığı anlatılan iddianamede, Zavagar'ın, Ankara'da uyuşturucu maddesini büyük ölçüde temin ederek piyasaya süren Muzaffer Arkaç elebaşılığındaki suç örgütüne mensup olduğu belirtildi.

Sanıktan uyuşturucu itirafı

İddianamede, ifadesine yer verilen sanık Sinan Karagülmez, sanık Emre Zavagar'ı çocukluğundan beri tanıdığını, Zavagar'ın kendisine "Gel birlikte eniştemin yanında duralım ve birlikte uyuşturucu satalım. Bu işte iyi para var. Sana da bir araba alalım." demesi üzerine teklifi kabul etmeyince aralarının bozulduğunu ifade etti.

Karagülmez, Zavagar'ın, eniştesi Arkaç'la uyuşturucu sattığını belirterek, "Muzaffer Arkaç'ın zengin olmasının tek sebebi uyuşturucu sattırmaktır. Bunlar çok tehlikeli insanlar. Bu örgüt günlük yaklaşık 20 kilodan fazla eroin satar. Ankara'da eroin satan herkes bu örgütü veya örgüt içerisinde bulunan şahısları bilirler." beyanında bulundu.

10 ila 30 yıl hapis

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davada yapılan yargılama sonucunda "uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan, sanıklar Muzaffer Arkaç ve Emre Zavagar hakkında 30 yıl, sanık Sinan Karagülmez hakkında ise 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, diğer sanıklar hakkında da aynı suçtan 10 ila 30'ar yıla kadar çeşitli sürelerde hapis cezasına hükmetti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

