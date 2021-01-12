Cenaze törenine Sayacı'nın ailesi, yakınları, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak , Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç , protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ankara 'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Tufan Sayacı, Şarköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Son Dakika › Güncel › Ankara'da vefat eden Uzman Çavuş Tufan Sayacı, Tekirdağ'da toprağa verildi - Son Dakika

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