Ankara'da vergi dairesi saldırısı davasında 8 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Ankara'da vergi dairesi saldırısı davasında 8 sanığa hapis cezası

7 saat önce

ANKARA Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili, çoğu terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi 37'si firari, 2'si tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara'da vergi dairesi saldırısı davasında 8 sanığa hapis cezası, System.String[]

ANKARA Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili, çoğu terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi 37'si firari, 2'si tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 8 sanığa 1 yıl 3 ay ile 53 yıl 4 ay arasında değişen yıllarda hapis cezası verdi. 6 sanığın beratına hükmedilirken, firari sanıkların dosyası ayrıldı.

Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davaya tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, 8 sanığın birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 84'er yıla kadar hapis, 4 sanığın 15'er yıla kadar, 1 sanığın ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı bir sanığın da beratını istedi.

Sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

8 SANIĞA CEZA VERİLDİ, 6 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme, olay yerinde keşif yapan sanıklardan Mahmoud Atıyye'ye, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım' suçundan 15 yıl, 2 kişiyi 'nitelikle kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 30 yıl, 'izinsiz patlayıcı taşımak' suçundan 8 yıl 4 ay olmak üzere 53 yıl 4 ay, saldırının planlayıcısı firari Suriyeli Alan Chıkhmous'un kız kardeşi tutuklu sanık Amina Chıkhmous'a 'terör örgütüne silah sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdiği tutuksuz sanıklar Mohammad Sheıkh Nahhal ve Abduljawad Almousa hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Mahkeme, sanık Ali Anadeni'ye, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay, sanık Reşad Kokan'na, 'silahlı terör örgütünü üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 5 yıl, sanık Endam Gül'e, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 3 yıl 9 ay, sanık Muhammed Eldibo'ya 'terör örgütü propagandası' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Sanıklar Abdulmecit Mungan, Necah Mungan, Omar Helli, Abdülselem Alp, Mehmet Kokan ve Hüssan Aldabo'nun beraatına hükmeden mahkeme, firari sanıkların dosyasının ayrılmasına karar verdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Özkan ARSLAN/ANKARA,


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:34 Kaynak: DHA
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