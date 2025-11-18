Ankara'da Yeni Sosyal Yaşam Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Etimesgut Atayurt Mahallesi'nde yapımı devam eden Sosyal Yaşam Merkezi projesinde çalışmalarını sürüyor. Toplam 4 bin 748 metrekarelik arazi üzerinde yükselen tesis, Başkentlilere modern ve çok yönlü bir yaşam alanı sunacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin sosyal, kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Etimesgut Atayurt Mahallesi'nde yeni bir Sosyal Yaşam Merkezi inşa ediyor. Kütüphane, konferans salonu, amfitiyatro ve atölye sınıflarıyla donatılacak merkez, tamamlandığında bölge halkına modern ve çok yönlü bir yaşam alanı sunacak.

Toplam 7 bin 727 metrekare kapalı alana sahip merkez, ikisi bodrum kat olmak üzere 4 katlı olarak projelendirildi. Tamamlandığında bölge sakinlerinin faaliyetlerine ev sahipliği yapacak merkez, 2 bin 164 metrekare inşaat oturum alanı ve 2 bin 561 metrekare yeşil ve sosyal açık alanıyla modern bir yaşam ortamı oluşturacak.

Proje kapsamında 2'nci bodrum katta teknik birimler ile 34 araçlık kapalı otopark, 1'inci bodrum katta fuaye alanı, 210 kişilik konferans salonu, sergi salonu ve açık alanda amfitiyatro, zemin ve 1'inci katta ise 100 kişilik kütüphane, kişisel gelişim kursları, atölye ve etüt sınıfları gibi çok amaçlı alanlar yer alacak.