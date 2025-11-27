Ankara\'da yol verme tartışması kanlı bitti

Ankara'da 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada sürücü A.D., boruyla diğer sürücü A.A.'nın başından yaralayıp, kaçtı.

Kaçan saldırganı kovalayanA.A. ve yanındaki B.M.A., trafiğin sıkıştığı noktada çekiç ve bijon anahtarı ile bu kez A.D.'nin aracının camlarını kırdı.

BORU İLE ÜZERLERİNE YÜRÜDÜ

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Turgut Özal 1 Bulvarı'nda meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden 2 araç sürücüsü arasında çıkan 'yol verme' tartışması kavgaya dönüştü. Sürücülerden A.D., kavga esnasında aracından çıkardığı boru ile diğer sürücünün başına vurdu. A.A. hafif yaralanırken, A.D. otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

TRAFİK SIKIŞINCA YAKALANDI

Trafiğin sıkıştığı noktada A.A. ve beraberindeki B.M.A, araçlarından inip çekiç ve bijon anahtarı ile A.D.'nin aracına saldırdı. 2 kişinin otomobilin camlarını kırdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışanlar, gözaltına alındı. A.D. ve A.A.'nın ehliyetine el konulurken, 3 kişi işlemlerin sürdüğü belirtildi.