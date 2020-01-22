Ankara'da yolcuların valizinden 660 paket kaçak sigara ve 290 paket pipo tütünü çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yolcuların valizinden 660 paket kaçak sigara ve 290 paket pipo tütünü çıktı - Son Dakika

Ankara'da yolcuların valizinden 660 paket kaçak sigara ve 290 paket pipo tütünü çıktı

6 saat önce

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde jandarma ekiplerinin asayiş uygulaması sırasında bir yolcu otobüsünde 2 kişinin valizlerinde 660 paket kaçak sigara ve 290 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Ankara'da yolcuların valizinden 660 paket kaçak sigara ve 290 paket pipo tütünü çıktı, System.String[]

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde jandarma ekiplerinin asayiş uygulaması sırasında bir yolcu otobüsünde 2 kişinin valizlerinde 660 paket kaçak sigara ve 290 paket pipo tütünü ele geçirildi.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi çerçevesinde Şereflikoçhisar'da gerçekleştirilen uygulamada şehirler arası yolcu otobüsünde S.A. ve S.B.K. isimli yolcuların üst ve valizlerinde yapılan aramada yurda kaçak yollardan getirildiği belirlenen 660 paket sigara ve 290 paket pipo tütünü ele geçirdi. Ele geçirilen ürünlere Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile el konulurken, S.A. ve S.B.K. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Şereflikoçhisar, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
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