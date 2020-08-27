Ankara Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinden hayvanları telef olan üreticilere destek

Ankara Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, hayvanları telef olan üreticilere düzenledikleri yardım kampanyası ile destek oldu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Haymanalı yetiştiriciler Hayati Yılmaz, Lokman Kılınç ve Eyyüp Bozkurt'un 508 baş koyunu telef oldu. Bunun üzerine Birlik üyeleri arasında yardım kampanyası düzenlendi.

Yetiştiricileri ziyaret eden Ankara Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç da toplanan destekleri üreticilere teslim etti.

Tek geçim kaynakları hayvancılık olan üç üye için düzenlenen yardım kampanyasının önemine işaret eden Kılınç, "Yaşanan olay oldukça üzücü. Yetiştiricilerimize 'geçmiş olsun' diyoruz, Birlik olarak bu gibi durumlarda her zaman yetiştiricilerimizin yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

Hayvanları telef olan üreticiler de Birlik yönetimi ve üyelerine teşekkür etti.