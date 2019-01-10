Ankara Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de

Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de görüştü.

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