Son Dakika Haberleri: Ankara Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de

Ankara Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de

7 dakika önce

Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'deCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de görüştü.

Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe'de görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:20 Kaynak: DHA

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