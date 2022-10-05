Ankara'da trans bireylerin bıçaklı kavgasında kan aktı

Olay 23.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Başçavuş Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle aynı evi paylaşan iki trans birey arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cenk T.C., trans arkadaşı Ezgi. A'yı bıçakladı ve kapıyı üzerine kilitleyerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

SÜRÜNEREK BALKONA ÇIKTI

Bıçak darbelerinin ardından yere yığılan Ezgi. A sürüklenerek balkona çıktı ve bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle balkona çıkarak eve girdi ve kapıyı açtı.

DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ezgi A. hastaneye kaldırıldı. Ezgi A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.