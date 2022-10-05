Ankara'da trans bireylerin bıçaklı kavgasında kan aktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da trans bireylerin bıçaklı kavgasında kan aktı

05.10.2022 08:55

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ev arkadaşı olan iki trans birey arasında çıkan bıçaklı kavga kanlı bitti. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay 23.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Başçavuş Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle aynı evi paylaşan iki trans birey arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cenk T.C., trans arkadaşı Ezgi. A'yı bıçakladı ve kapıyı üzerine kilitleyerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

SÜRÜNEREK BALKONA ÇIKTI

Bıçak darbelerinin ardından yere yığılan Ezgi. A sürüklenerek balkona çıktı ve bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle balkona çıkarak eve girdi ve kapıyı açtı.

DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ezgi A. hastaneye kaldırıldı. Ezgi A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'da trans bireylerin bıçaklı kavgasında kan aktı
Ankara'da trans bireylerin bıçaklı kavgasında kan aktı
Ankara'da trans bireylerin bıçaklı kavgasında kan aktı
YORUMLAR
500
Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener son yolculuğuna uğurlandı Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da trans bireylerin bıçaklı kavgasında kan aktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:40 Güne yatay başlayan Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor
10:39 Yunan basınından çarpıcı iddia: Erdoğan ile Miçotakis görüşebilir
10:30 Omuz yediği için attan düşen jokey ölümden döndü
10:24 Yükselişini sürdüren gram altın 1.030 liradan alıcı buluyor
10:25 Rusya'nın referandum ile ilhak ettiği Herson'da kontrol yeniden Ukrayna'ya geçti
10:15 EuroLeague heyecanı yarın başlıyor! Ülkemizi son iki sezonun şampiyon Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko temsil edecek
10:12 İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem oldu! Yüzlerce kişi yaralandı
10:01 ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeye misilleme geldi
09:59 ABD'de seri katil paniği! Yakalanmasına yardımcı olan kişilere 125 bin dolar verilecek
09:46 Benzin ve motorine bir zam daha! Dün de fiyat artışı yaşanmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 11:04:30. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da trans bireylerin bıçaklı kavgasında kan aktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement