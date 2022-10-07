Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısında AK Parti grubunun teklifiyle oy çokluğuyla alınan, su tarifelerinde 12 Eylül 'den itibaren yüzde 50 indirim yapılarak fiyatın sabitlenmesi ve 1 Ocak 2023'ten itibaren TÜFE oranında artış yapılması kararı Yavaş tarafından veto edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi - Son Dakika

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