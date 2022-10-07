Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi - Son Dakika
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Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi

07.10.2022 21:22
Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ankara'da su ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilmesi kararını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş veto etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısında AK Parti grubunun teklifiyle oy çokluğuyla alınan, su tarifelerinde 12 Eylül'den itibaren yüzde 50 indirim yapılarak fiyatın sabitlenmesi ve 1 Ocak 2023'ten itibaren TÜFE oranında artış yapılması kararı Yavaş tarafından veto edildi.

GEREKÇESİNİ MECLİS TOPLANTISINDA AÇIKLAYACAK

Yavaş'ın su tarifesinde indirim kararını hukuka aykırı bularak veto etmesi, pazartesi günü yapılacak Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı ilk toplantısında gündeme gelecek. Yavaş'ın veto gerekçesi de Meclis toplantısında açıklanacak.

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Kaynak: AA

Mansur Yavaş, AK Parti, Ankara, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi - Son Dakika

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