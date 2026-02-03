Ankara Hazır Giyim ve Moda Günleri Başlıyor - Son Dakika
Ekonomi

Ankara Hazır Giyim ve Moda Günleri Başlıyor

Ankara Hazır Giyim ve Moda Günleri Başlıyor
03.02.2026 11:18
Ankara, moda sektöründe önemli fırsatlar sunarak dünya modasına yön vermeyi hedefliyor.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başkent Ankara'nın moda ve hazır giyim sektörü açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Ankara Hazır Giyim ve Moda Günleri ile bu potansiyeli daha görünür ve daha sürdürülebilir kılmayı, Türk moda sektörünü, dünya modasına yön verecek bir noktaya taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Ekonomik potansiyeli, hazır giyim-tekstil sektörlerindeki gücü ve kültürel birikimiyle, moda sektörünün odağı haline gelen Başkent Ankara, sektörün yeni buluşma noktası 'Ankara Hazır Giyim ve Moda Günleri- Ankara Capital of Fashion'a (COF'26) dördüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara Ticaret Odası'nın da destekleriyle, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) öncülüğünde, 11-13 Şubat tarihlerinde ATO Congresium'da kapılarını açmaya hazırlanan buluşma, Ankara'yı moda ve hazır giyim alanında bölgesel bir çekim merkezi haline getirerek, üretici, marka, alıcı ve tasarımcıları aynı çatı altında buluşturmayı ve yeni iş birlikleri ile ihracat fırsatlarına kapı açmayı hedefliyor.

"Sektör, üretim, ihracat ve istihdamın taşıyıcı kolonu durumunda"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran yaptığı değerlendirmede, Ankara Hazır Giyim ve Moda Günleri'nin sektörün önemli buluşma noktalarından biri haline geldiğini belirterek, Başkent Ankara'nın sahip olduğu çok yönlü potansiyelin, moda ve hazır giyim sektörü açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Baran, "Hazır giyim ve tekstil, üretimden ihracata, istihdamdan katma değere kadar ekonomimizin taşıyıcı kolonlarından biri. Ankara da bu alanda güçlü bir üretim altyapısına, tasarım kabiliyetine ve köklü bir birikime sahip. Ankara Hazır Giyim ve Moda Günleri ile bu potansiyeli daha görünür ve daha sürdürülebilir kılmayı; Türk moda sektörünü, dünya modasına yön verecek bir noktaya taşımayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Üretim ve tasarım gücümüzü daha güçlü anlatmalıyız"

Ankara'nın moda, tekstil ve hazır giyim alanındaki birikiminin uzun yıllara dayandığını vurgulayan ATO Başkanı Baran, "Ankara'nın önemli bir üretim potansiyeli, tasarım yetkinliği ve gelişmeye açık markalaşma potansiyeli var. Bu tür organizasyon ve platformlarda güçlü bir anlatımla Ankara'nın bu gücünü daha görünür kılabiliriz. Ankara Hazır Giyim ve Moda Günleri, bu vizyonun önemli adımlarından birini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Sektörün Ankara Ticaret Odası'nda 2 No'lu Konfeksiyon-Hazır Giyim-Triko ile 17 No'lu Tekstil-Tuhafiye-Mefruşat Meslek Komiteleri aracılığıyla temsil edildiğini de hatırlatan Baran, ATO olarak sektörün gelişimine yönelik her türlü çalışmanın içinde olmaya devam edeceklerini de kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gürsel Baran, Etkinlik, Ekonomi, Ankara, Dünya, Moda, Son Dakika

