Kadınların Ankara'daki 'Mahsa Amini' Protestosuna Polis İzin Vermedi, 5 Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kadınların Ankara'daki 'Mahsa Amini' Protestosuna Polis İzin Vermedi, 5 Kadın Gözaltına Alındı

02.10.2022 17:33

Ankara Kadın Platformu’nun, İran’da başörtüsünü tam kapatmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ahlak polisleri tarafından öldürülmesini protesto etmek için yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. Beş kadın gözaltına alındı. Polis, bazı kadınları, gözaltı aracına yerde sürükleyerek götürdü.

Ankara Kadın Platformu'nun, İran'da başörtüsünü tam kapatmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini'nin ahlak polisleri tarafından öldürülmesini protesto etmek için yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. Beş kadın gözaltına alındı. Polis, bazı kadınları, gözaltı aracına yerde sürükleyerek götürdü.

Ankara Kadın Platformu, İran'da başörtüsünü tam kapatmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini'nin ahlak polisleri tarafından öldürülmesini protesto etmek için bugün Kızılay'daki Sakarya Caddesi'nde basın açıklaması yapmak istedi.

Ancak polis, kadınların basın açıklaması yapmasına izin vermedi. Polis, basın açıklaması yapmakta ısrar eden kadınlara müdahale etti. Olaylar sırasında beş kadın gözaltına alındı. Çıkan arbede sırasında polisin, bazı kadınları gözaltı aracına yerde sürükleyerek götürdüğü görüldü.

Polis, gazetecileri de sık sık olay yerinden uzaklaşmaları yönünde uyardı. Polis, olaylar sırasında gazetecilerin görüntü almasını engellemek için kalkanlarla barikat oluşturuldu.

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Kaynak: ANKA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınların Ankara'daki 'Mahsa Amini' Protestosuna Polis İzin Vermedi, 5 Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika

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