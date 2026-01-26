Ankara Kalesi'ne 3 Yeni Müze Geliyor - Son Dakika
Ankara Kalesi'ne 3 Yeni Müze Geliyor

26.01.2026 16:17
Ankara Kalesi, yeni müze projeleriyle turizm cazibesini artıracak ve tarihi değerlerini ön plana çıkaracak.

Başkentin öne çıkan tarihi ve kültürel mekanlarından Ankara Kalesi, üç yeni müze projesiyle turizmdeki cazibesini artıracak.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katkılarıyla Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen "2025 Yılı Ankara Yeni Müzeler Mali Destek Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan müze projeleri için sözleşmeler imzalandı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen programa, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya ile destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ve yetkililer katıldı.

Kalkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ankara Kalesi'nin, başkentin en fazla ziyaretçi çeken bölgelerinden biri olduğunu belirterek, 2024-2028 Bölge Planı'ndaki "Kültür" başlığı altında bazı hedefler bulunduğunu söyledi.

Kalkan, söz konusu hususlardan birinin Ankara'nın aynı zamanda kültürel ve tarihi değerlerini ön plana çıkaracak projeleri uygulamaya almak olduğuna dikkati çekerek, "Bu kapsamda Ankara Kalesi bölgesinde müzecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi noktasında bir çağrıya çıktık. 20 başvuru geldi, çok güzel müze fikirleri vardı. Profesyonel bir ekip tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde de özellikle 3 projemizin çok fazla öne çıktığını gördük." dedi.

Bu yılın kent için önemine işaret eden Kalkan, NATO zirvesi ile Ankara'nın Türk Dünyası Turizm Başkenti olmasından kaynaklı dünyanın gözünün burada olacağını dile getirdi.

"Turistleri daha iyi ağırlayacağız"

Kalkan, Ankara'ya gelen misafirleri kale bölgesinde daha fazla tutabilmek ve Ankara'nın manevi ve tarihi zenginliklerini gösterebilmek için yıl boyu farklı etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara Kalkınma Ajansı uygulayıcı değil, destekleyici bir kurum. Bizim için paydaşlık ilişkileri çok önemli. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz bizim her konudaki önemli paydaşlarımızdan biri. Başta müdürümüz olmak üzere tüm İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum. İnşallah müzelerin açılışında da yine bir araya geliriz. Kurmuş olduğumuz yeni müzeleri ve bunlara eklenecek yeni müzelerle birlikte hem Ankaralıları hem Ankara'ya gelen yerli ve yabancı turistleri burada daha iyi ağırlarız düşüncesindeyim."

Karakaya da yıl içinde söz konusu müzeleri Ankara'ya kazandırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki süreçte daha yeni turizme açılabilecek mekanları Ankara'mıza kazandırmak hedefimiz. Bölge, Ankara'nın en değerli bölgelerinden birisi, memleketimizin başkentinin hak ettiği seviyeyi turizmde de elde edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından destek almaya hak kazanan müze projeleri için imza töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Turizm, Kültür, Sanat, Son Dakika

