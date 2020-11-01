Stat: Aktepe
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 90+1 Dodoo) İrfan Akgün (Dk. 80 Erdal Öztürk), Burak Aydın (Dk. 90+2 Ilır Mustafa), Barış Alper Yılmaz (Dk. 68 Emre Uğur Uruç), Kone (Dk. 90+2 Mustafa Tahir Babaoğlu)
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Levent Ayçiçek (Dk. 85 Tayyip Ebrar Cumur), Egehan Gök (Dk. 61 İbrahim Yılmaz), Onur Ergün, Abazaj, Rroca, Diouf (Dk. 61 Issah)
Goller: Dk. 37 Samet Akaydın (Ankara Keçiörengücü), Dk. 77 Onur Ergün (Penaltıdan) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 İrfan Akgün, Dk. 65 Samet Akaydın (Ankara Keçiörengücü), Dk. 67 Issah (İstanbulspor)
TFF 1. Lig'in 8. haftasındaki Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor karşılaşması, 1-1 eşitlikle tamamlandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor