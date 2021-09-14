Ankara Merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Ankara Merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

ANKARA - Terör örgütü FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 şahsa yönelik Ankara merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve kendilerinden sorumlu mahrem imamlarla çok sayıda görüşme kaydı olup, aynı otelde konakladıkları belirlenen 15 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 6 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla tespit edilen şahsılardan 11'ini yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.