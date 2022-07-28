Çubuk'ta ahırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Çubuk'ta ahırda çıkan yangın söndürüldü

28.07.2022 22:24
Çubuk'ta ahırda çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü.

Ömercik Mahallesi'nde ahırın bitişiğindeki yonca balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, ahırdaki 60 büyükbaş hayvan yaralandı, yaklaşık 40 ton balya yonca yandı.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bölgeye giderek yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta ahırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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