Çubuk'ta şarjlı banklar ilgi görüyor - Son Dakika
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Çubuk'ta şarjlı banklar ilgi görüyor

04.08.2022 16:02
Çubuk'ta şarjlı banklar ilgi görüyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde parklara yerleştirilen, güneş enerjisiyle çalışan akıllı banklar, telefonunun şarjı biten vatandaşlara hizmet veriyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde parklara yerleştirilen, güneş enerjisiyle çalışan akıllı banklar, telefonunun şarjı biten vatandaşlara hizmet veriyor.

Çubuk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçedeki parkalar ve belediye hizmet binasının önüne yerleştirilen akıllı banklar özelikle gençlerden ilgi görüyor.

Belediye tarafından özel bir firmaya ürettirilen güneş enerjili banklar vatandaşlara oturup dinlenmenin yanı sıra akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarını şarj etme imkanı sunuyor.

Aynı anda 4 cihaz şarj edilen banklar, içerisinde bulunan aküler sayesinde enerjiyi depoluyor. 1 saatlik enerji depolayan mobilyalar, depoladıkları 1 saatlik enerji ile elektronik cihazlara şarj dolum imkanı sunuyor.

Zaman zaman şarjlarının bittiğini ve şarj için bankları kullandıklarını söyleyen Yadigar Ateş, "Çok güzel bir şey, en azından zor anımda imdadıma yetişiyor. Banklarda oturarak arkadaşlarımızla hem sohbet edip hem de telefonumuzu şarj edebiliyoruz." dedi.

Beyza Sarıkaya da, "Güneş enerjili banktan ben çok memnun kaldım. Bizim buluşma noktamız artık bu banklar oldu. Şarjımız bittiği zaman gelip burada şarj edebiliyoruz." diye konuştu.

Belediyenin verdiği hizmeti çok beğendiğini dile getiren Ersin Özdemir ise, "Önemli bir işim vardı ve baktım bilgisayarın şarjı bitmişti. Baktım bankta güneş enerjili çalışan şarj yeri var. Bu uygulama bayağı hoşuma gitti."' ifadesini kullandı.

Güneş enerjisinin iyi bir şekilde kullanılmasının kendilerini memnun ettiğini anlatan Hilal Evcimen, "Bunun gibi güneş enerjisiyle çalışan yerlerin yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Çünkü parka çıktığımız zaman şarjımız bittiğinde bu gibi yerlere ihtiyacımız oluyor." dedi.

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Kaynak: AA

Çubuk Belediyesi, Ankara, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta şarjlı banklar ilgi görüyor - Son Dakika

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