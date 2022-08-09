Başkentte trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

09.08.2022 10:30
Başkentte trafik kazası: 1 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Mamak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 06 CVD 43 plakalı su yüklü kamyonetin sürücüsü Ü.E. (38), ani fren yaptı. O esnada 06 BEU 580 plakalı mıcır yüklü diğer kamyonun sürücüsü İ.D. (37) ise fren yapmasına rağmen yavaşlayamadı ve öndeki su yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle su dolu kamyonet refüje çıkarken, kamyonetin sürücüsü Ü.E. alnından hafif bir şekilde yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Ü.E., daha sonra hastaneye sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

"Korktuğumuz kadar olmadı"

Yaşanan kazanın ardından olay yerine gelen Ü.E.'nin akrabası Murat Özbek, kazanın 14.30 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "Mıcır yüklü kamyon aracının arkadan vurmasıyla o anki dengeyi kaybedip refüje çıkmasıyla olay gerçekleşti. Kaza yapan arkadaşımız şu an hastanede, Allah'a şükür şu an bir sıkıntısı yok. Kafasını cama vurdu, alnında biraz sıkıntılar var ama genel anlamda iyi. Korktuğumuz kadar olmadı" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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