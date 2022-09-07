Engelli Şirin, 10 gündür kayıp

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde yüzde 50 zihinsel engelli Şirin Buse Yılmaz (18), 10 gün önce 1'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak, dışarıya çıktıktan sonra geriye dönmedi. Balkondan atlarken güvenlik kamerasına yansıyan Şirin'in internette tanıştığı bir kişi tarafından kandırılarak kaçırıldığını düşünen aile, polise başvurdu.

Yenimahalle'de babası, kardeşi, babaannesi ve dedesi ile birlikte yaşayan Şirin Buse Yılmaz, 29 Ağustos'ta sabah erken saatlerde aile fertlerine bir şey söylemeden, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak dışarıya çıktı. Sabah kalktıklarında kızlarını odada bulamayan aile, çevrede araştırma yaptı. Evin karşısındaki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin Buse Yılmaz'ın, evin balkonundan dışarıya çıktığı görüldü. Kızlarının internette tanıştığı bir kişi tarafından kandırılarak kaçırıldığını düşünen aile polise başvuruda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada Şirin Buse Yılmaz'a henüz ulaşılamadı. Polisin arama çalışmaları sürüyor.