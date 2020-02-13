Ankara otomobilin çarpıp telef ettiği köpeğin başından ayrılmadılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara otomobilin çarpıp telef ettiği köpeğin başından ayrılmadılar - Son Dakika

Ankara otomobilin çarpıp telef ettiği köpeğin başından ayrılmadılar

6 saat önce

Otomobilin çarpıp telef ettiği köpeğin başından ayrılmadılarANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde yola çıkan sokak köpeği otomobilin çarpması sonucu telef olurken, diğer iki köpeğin dakikalarca başında beklemesi dikkat çekti.

Otomobilin çarpıp telef ettiği köpeğin başından ayrılmadılar

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde yola çıkan sokak köpeği otomobilin çarpması sonucu telef olurken, diğer iki köpeğin dakikalarca başında beklemesi dikkat çekti.

Çamlıdere'de plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarptığı sokak köpeği telef oldu. Bölgede bulunan iki sokak köpeği, telef olan köpeğin başına gelip bekledi. Uzun süre köpeğin kalkmasını bekleyen köpekler, daha sonra köpeğin yanında yattı. Telef olan köpeğin başından ayrılmayan köpekleri cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaşan Serdar Gümüşçivi, "Eşi öldükten sonra bir saniye başından ayrılmadı. Hayvanlardaki sevgi insanlarda yok" dedi.

Ankara otomobilin çarpıp telef ettiği köpeğin başından ayrılmadılar

Çamlıdere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu
Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Son Dakika: Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan karar tasarısı Senato'dan geçti 26 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 03:23:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara otomobilin çarpıp telef ettiği köpeğin başından ayrılmadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]