ANKARA/RİZE - Esenboğa Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanına yolculuk - Son Dakika
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ANKARA/RİZE - Esenboğa Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanına yolculuk

14.05.2022 23:22

Ankara Esenboğa Havalimanı Uçuş bilgileri ekranı Yolcuların İç Hatlar Terminali'nde ve bilet kontrolünden geçmeleri Yolcuların uçaktaki yerlerini almaları Uçağın kanatları üzerinden gün batımı Uçağın kalkışı ve gökyüzünden detaylar Uçağın Rize-Artvin Havalimanı'na inişi Yolcuların uçağın...

Ankara Esenboğa Havalimanı

Uçuş bilgileri ekranı

Yolcuların İç Hatlar Terminali'nde ve bilet kontrolünden geçmeleri

Yolcuların uçaktaki yerlerini almaları

Uçağın kanatları üzerinden gün batımı

Uçağın kalkışı ve gökyüzünden detaylar

Uçağın Rize- Artvin Havalimanı'na inişi

Yolcuların uçağın başarıyla inişini alkışlamaları

Bagajlarını bekleyen yolcular

Rize-Artvin Havalimanı'ndan detaylar THY'nin Rize-Artvin uçuşları başladı

Türk Hava Yolları (THY), Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışıyla Rize-Artvin uçuşlarına başladı.

İstanbul Havalimanı'ndan her gün karşılıklı sefer

Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı ile Rize-Artvin Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, haftanın yedi günü düzenlenecek. Seferler, İstanbul Havalimanı'ndan saat 12.00'de, Rize-Artvin Havalimanı'ndan ise saat 15.05'te yapılacak.

AnadoluJet de Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Rize-Artvin Havalimanı'na haftanın 7 günü sefer düzenleyecek.

Uçuşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 14.30'da, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 16.35'te, Rize-Artvin Havalimanı'ndan ise 18.40'ta yapılacak.

ANKARA/RİZE - Esenboğa Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanına yolculuk
ANKARA/RİZE - Esenboğa Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanına yolculuk
ANKARA/RİZE - Esenboğa Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanına yolculuk
ANKARA/RİZE - Esenboğa Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanına yolculuk

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Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşuyor

Rize Artvin Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Ankara, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ANKARA/RİZE - Esenboğa Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanına yolculuk - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKARA/RİZE - Esenboğa Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanına yolculuk - Son Dakika
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