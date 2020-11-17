Ankara Sanayi Odası 57 yaşında - Son Dakika

Ankara Sanayi Odası 57 yaşında

17.11.2020 12:41
Ankara Sanayi Odası 57 yaşında, System.String[]

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, odanın, 8 bini aşan üyesiyle Ankara ve Türkiye'de sanayinin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, odanın, 8 bini aşan üyesiyle Ankara ve Türkiye'de sanayinin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Özdebir, ASO'nun kuruluşunun 57. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, Ankara'nın, eskiden beri sahip olduğu savunma sanayisindeki üstünlüğünü pekiştirmenin yanı sıra sağlık teknolojileri, iş ve inşaat makineleri imalatında da atılım yaparak üst sıralara yerleştiğini ifade etti.

ASO'nun 57 yıllık tarihinde hem başkent hem de ülke sanayisinin çok önemli mesafeler katettiğine dikkati çeken Özdebir, "Ankaralı sanayicilerin taleplerinden doğan ASO, 8 bini aşan üyesiyle Ankara ve Türkiye'de sanayinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ankaralı sanayiciler, bugün 4 bine yakın ihracatçısıyla dünyanın hemen hemen her köşesine sanayi ürünleri ihraç eder noktaya gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara sanayisinin, Türkiye'nin en sofistike ve nitelikli üretim yapısına sahip olduğunu belirten Özdebir, şunları kaydetti:

"Ankara, bugün yalnızca kendisi için değil aynı zamanda Türkiye ekonomisi açısından önem arz eden bir yapı sergiler hale gelmiştir. Sahip olduğu 119 Ar-Ge merkezi, 42 tasarım merkezi, 8 teknoloji geliştirme bölgesi ve 13 organize sanayi bölgesi ile Türkiye'nin diğer illerine göre önemli bir üstünlüğe sahiptir."

"ASO'nun kuruluşundaki ruhu koruyacağız"

Ankara'nın ileri teknoloji yatırımlarının yüzde 30'una ev sahipliği yaptığını bildiren Özdebir, "Üretiminin yüzde 40'ı yüksek ve orta yüksek teknolojilerden oluşan Ankara, Türkiye'de bulunan savunma ve havacılık sanayisi firmalarının yaklaşık yüzde 70'ine ev sahipliği yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Makine ve ekipman ihracatında ikinci sırada yer alan Ankara'nın teknolojik seviyesinde iş makineleri sektörünün kritik önemde olduğuna işaret eden Özdebir, şu değerlendirmede bulundu:

"Yalnızca yarattığı katma değerle değil, aynı zamanda ileri ve geri bağlantılarıyla iş makineleri sektörü Ankara açısından vazgeçilmez durumdadır. Öte yandan Ankara, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında her yıl 40'a yakın firmayla temsil edilmektedir. Bunun yanı sıra Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi listesinde de ülkemizdeki 44 firmanın 21'i ASO üyesidir."

ASO'nun kuruluşundaki ruhu koruyacaklarını, "Başkentin sanayisinden, sanayinin başkentine" hedefine ulaşmak ve Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşımak için bütün güçleriyle çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirten Özdebir, "ASO'nun kuruluşunda emeği geçen ve bugünlere gelmesine katkı sağlayan, ebediyete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olanlara da bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ankara Sanayi Odası 57 yaşında

Ankara Sanayi Odası, Türkiye, Ankara, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ankara Sanayi Odası 57 yaşında - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi Son Dakika! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan koronavirüse yakalandı Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Özcan Deniz, evinden taşınmadığı gerekçesiyle eski eşi Feyza Aktan'a ihbarname gönderdi "İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı Cinnet geçiren kadın dehşet saçtı! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti
Erling Haaland ve Alexander Sörloth, karantina kurallarına uymadan Almanya'ya döndüler Erling Haaland ve Alexander Sörloth, karantina kurallarına uymadan Almanya'ya döndüler         
13:25
Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü         
12:33
Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi         
12:09
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek         
11:25
NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor! Günübirlik ziyaret 174 bin lira NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor! Günübirlik ziyaret 174 bin lira         
11:09
Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada         
11:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti         
10:40
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
DSÖ, koronavirüsün kökenini araştırmak için harekete geçti DSÖ, koronavirüsün kökenini araştırmak için harekete geçti         
09:45
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 13:59:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Sanayi Odası 57 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei