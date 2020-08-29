Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'dan 30 Ağustos mesajı - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'dan 30 Ağustos mesajı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Malazgirt'te, İstanbul'da, Mercidabık'ta, Miryokefalon'da, Sakarya'da, Kocatepe'de, İzmir'de, Kıbrıs'ta, Afrin'de, Mavi Vatan'da!

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'dan 30 Ağustos mesajı, System.String[]

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, " Malazgirt'te, İstanbul'da, Mercidabık'ta, Miryokefalon'da, Sakarya'da, Kocatepe'de, İzmir'de, Kıbrıs'ta, Afrin'de, Mavi Vatan'da! Türk'ün bitmez zaferi" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında Türk'ün destanlarının saymakla bitmeyeceğini aktaran Ünüvar, "Tarih 26 Ağustos 1071'i gösterirken, Muş'un Malazgirt Ovası'nda Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen'e karşı Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Anadolu'nun kapılarını Türklere açan zaferi, 1176'da Miryokefalon Savaşı'nda Türk Ordusu'nun Anadolu'yu Türk yurdu ilan etmesi, 1516'da yine Ağustos ayında Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık muharebesi başarısı.. Türk'ün destanları saymakla bitmez" ifadelerini kullandı.

Ağustos ayının Türk tarihi için büyük öneme sahip olduğunu, Türk Milleti için zaferler ayı olduğunu kaydeden Ünüvar, şunları kaydetti:

"Türk Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından biri olarak 26 Ağustos 1922 günü sabaha karşı başlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı 30 Ağustos 1922 günü zafere ulaştı. Bayrağımızın özgürce dalgalandığı ve ilelebet yurt edindiğimiz bu topraklarda, Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan sürece giden en önemli dönüm noktalarından biri olan bu savaş, Anadolu'ya vurulan bin yıllık Türk damgasının da son ve kesin mührü haline geldi. Yok olmak üzereyken, türlü emperyalist oyunlara maruz kalmışken ve imkansızlıklar içerisindeyken dahi kendisi için bir varoluş duygusu ve dehasına sahip, tarihinde sayısız zaferleri olan şanlı Türk Milleti, milli birlik ve beraberlik ruhu ile tüm dünyaya tarih boyunca gücünü gösterdi. Bu duygularla, Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her zaman olduğu gibi mazlumun yanında yer alıp dosta güven, düşmana korku vermeye devam ederken, Milletimizin destansı bir mücadeleyle, kardeşlik, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde esaret zincirlerini kırdığı ve bölünmez bütünlüğünü tüm dünyaya kanıtladığı, ülke toprağının resmen geri alındığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü kutluyorum. Tarihe altın harflerle yazılan bu büyük günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anar, yüce Allah'tan hepsine rahmet dilerim. Malazgirt'te, İstanbul'da, Mercidabık'ta, Miryokefalon'da, Sakarya'da, Kocatepe'de, İzmir'de, Kıbrıs'ta, Afrin'de, Mavi Vatan'da! Türk'ün bitmez zaferi." - ANKARA

Ankara Üniversitesi, Necdet Ünüvar, Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'dan 30 Ağustos mesajı - Son Dakika

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