Aütf Öğretim Üyelerinden Davutoğlu Şenol'a Destek: "Sağlık Ortamını Bu Şiddet Sarmalından Çıkarmak İçin Ne Gerekiyorsa Yapacağız"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, ölümle tehdit edilen Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'a destek açıklaması yaptı. Açıklamada, "Prof. Dr. Esin Şenol Davutoğlu yalnız değildir. Savunduğu değerleri paylaşan binlerce meslektaşı yanındadır. Bıçak kemiğe dayanmıştır, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına sağlık ortamını bu şiddet sarmalından çıkarmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dendi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) öğretim üyeleri, dün tehdit aldığını açıklayan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'a destek mesajı paylaştı. AÜTF öğretim üyelerinin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"ETKİN YASAL ÖNLEME İSTEDİĞİMİZ SAĞLIKTA ŞİDDET SARMALI HEKİMLİK MESLEĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNİ HER GEÇEN GÜN DAHA KISITLAR OLMUŞTUR"

"Sevgili halkımız; yakın zaman önce görevi başında şehit olan meslektaşımızın ardından dökülen gözyaşları daha kurumadan, gün geçmiyor ki yeni bir şiddet haberi gelmesin. Cezasızlığın arsız rahatlığı içinde şiddetin şiddetini ve şeklini daha da ilerleten saldırganlar bu kez de konusunda uzmanlığını ve yetkinliğini hepimize ve dünyaya kanıtlamış olmasının yanı sıra, yaşadığı topluma karşı bilim insanı olmasının verdiği sorumlulukla bir ömürde elde ettiği bilimsel birikimini tüm medyada özveri ile sizlerle paylaşan, değerli Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un canına kastedecek raddeye ulaşmışlardır. Ülkemizi yönetenlere defalarca, her seviyede ve her ortamda izah etmeye çalıştığımız ve etkin yasal önleme istediğimiz sağlıkta şiddet sarmalı hekimlik mesleğinin uygulanabilirliğini her geçen gün daha kısıtlar olmuştur. Siyasilerin konuyu görüşmek için bile bir araya gelemedikleri bir ortamda, bizler daha fazla şiddete artık tahammül kalmadığını, dünyadaki uygar örnekleri gibi, sağlık ortamında bir an evvel barış ortamının yasalarla sağlanmasının, siz halkımıza daha iyi hizmet verebilmemizin tek yolu olduğunu tekrar hatırlatmak gerekmesinin üzüntüsü içindeyiz.

"SAĞLIK ORTAMINI BU ŞİDDET SARMALINDAN ÇIKARMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ile aynı sıralarda oturduk, öğrenci olduk, aynı sınavlardan geçtik hekim olduk ve ömrümüzü verdiğimiz mesleğimizde aynı yollardan yürüdük, aynı uygar dili konuştuk. Klasik bir cümle ile diyoruz ki, hepimiz Esin'iz. Aşı karşıtlığı ya da benzer bir konuda böyle değerli bir uzmanın görüşünü eleştirmek, söylediklerini çürütmek için tüm dünyada konuşulan dil aynıdır ve bunun dışında sadece ifade özgürlüğü sınırları içinde kalması gereken mesnetsiz iddialar ve kuru gürültülerin toplum adına kabul edilmesi değil, muhatap alınması bile kabul edilemez. Ayrıca aşı karşıtlarının tüm dünyada yavaş yavaş belirginleşen özel bir durumu da vardır. Aşı tavsiye eden hekimlerin endüstriden menfaat temin etmeleri iddialarının tam aksine, aralarından bir kısmının, aşı karşıtlığını medya oyunları ile maddi kazanca dönüştürdükleri artık gizlenemez bir gerçektir. Hal böyle iken, bilimin sağlam gücü karşısında tüm tezleri eriyen bir takım kötü niyetliler, cezalandırılmayan şiddet ortamının avantajını kullanarak tehdit ve sindirme yoluna sapmışlardır. Prof. Dr. Esin Şenol Davutoğlu yalnız değildir. Savunduğu değerleri paylaşan binlerce meslektaşı yanındadır. Bıçak kemiğe dayanmıştır, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına sağlık ortamını bu şiddet sarmalından çıkarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bir daha şiddet ile ilgili sizlere seslenmemize gerek kalmaması dileği ile saygılarımızı sunuyoruz."