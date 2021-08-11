Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında - Son Dakika

Ankara Valiliği, dün akşam saatlerinde Altındağ'da iki grup arasında meydana gelen kavgaya ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu şahısların yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"10.08.2021 günü 21.30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve sonucunda biri ağır olmak üzere iki vatandaşımız maalesef yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir. 2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikat tüm yönleriyle devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın yankıları sürerken polis ekipleri de bölgede olayların büyümemesi ve olumsuz bir durumun meydana gelmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldı. Olaya şahit olan vatandaşlardan Mehmet Çamluk, "Dün akşam baktık bir kalabalık var. Yabancı uyrukluların birisini bıçakladıkları söylendi. Olaylar başladı. Ardından birkaç tane polis arabası geldi. Ondan sonra burası iyice kalabalıklaşmaya başladı. Herkes sokağa indi. Gençler sağa sola saldırıyordu. 'Sakin olun' dedik. Dükkanlardan birkaç tanesini kırdılar. Polisler gelip barikat kurdu. Olaylar gece üçe kadar devam etti. Parkta, 'ne bakıyorsun?' meselesi olmuş. İki kişi bıçaklanmış. Bu olayın başlangıcında bizim vatandaşlar ailesiyle parkta otururken, yabancı uyruklu gençle tartışma çıkıyor. Tartışında itiş kalkış oluyor. Ondan sonra yabancı uyruklu genç de çekiyor bıçağı, vuruyor. Bir kişi hafif yaralanmış, bir kişi ağır yaralanmış" ifadelerini kullandı.