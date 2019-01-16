Ankara Valisi Vasip Şahin, Sitelerde Çıkan Yangına İlişkin, "Hepimize Geçmiş Olsun. Ölenlere Rahmet...
20 dakika önce
IHAAW213225-GEN/16-01-2019- Ankara Valisi Vasip Şahin, Sitelerde çıkan yangına ilişkin, "Hepimize geçmiş olsun. Ölenlere rahmet diliyoruz.
IHAAW213225-GEN/16-01-2019
- Ankara Valisi Vasip Şahin, Sitelerde çıkan yangına ilişkin, "Hepimize geçmiş olsun. Ölenlere rahmet diliyoruz. Burada ağırlıklı olarak koltuk ve döşeme imalatı yapılan bir iş yeri. İtfaiyecilerden aldığımız bilgiye göre, yangın ikinci katta başlıyor ve üst katlara sirayet ediyor. Yoğun duman üreten malzemeler iş yerinde bulunuyor ve dumandan etkilenen 5 çalışan maalesef rahmetli oluyor. Şu an yapılan tespitler bunlar birde itfaiye erimiz dumandan etkileniyor. O da ayakta tedavi edildikten sonra görevinin başına dönüyor" dedi . Vali Şahin, ölenlerin Suriyeli olduklarına ilişkin sorulan soruya da "Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı araştırmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. 16.01.2019 21: 32: 25 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:38 Kaynak: İHA
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