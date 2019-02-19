Ankara'ya Yıldız Yağmuru Başkentlilere Müzik Ziyafeti

Şubat ve Mart ayında Congresium'da gerçekleşecek konserlerde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkacak.

Her yıl düzenlediği konserlerle Ankaralılara müzik ziyafeti yaşatan Kerki ve Solfej bu yıl da konserlere hız kesmeden devam ediyor. Şubat ve Mart ayında Congresium'da gerçekleşecek konserlerde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkacak.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserlerde birbirinden ünlü isimler sahne alıyor. Congresium sahnesinin bu haftaki ilk konuğu ise duayen sanatçı Erol Evgin. Yıllara meydan okuyan enerjisi ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla herkesin hayranı olduğu Erol Evgin, 22 Şubat Cuma akşamı Ankaralılarla buluşacak.

Erol Evgin'in ardından 23 Şubat Cumartesi akşamı sesiyle olduğu kadar sahnedeki danslarıyla da her zaman kendine hayran bırakan Candan Erçetin sahneye çıkacak. Bugüne kadar pek çok parçası liste başı olan Candan Erçetin en güzel şarkılarını başkentlilerle birlikte söyleyecek.

Ankara'da verdiği son konserinde kapalı gişe sahne alan Sertab Erener'de yoğun istek üzerine 8 Mart'ta yeniden başkentlilerle bir araya gelecek. "Sertab'ın Müzikali" ile izleyen herkesten tam not alan Erener, Ankaralı müzikseverlere muhteşem bir gece yaşatacak.