Son Dakika Haberleri: ANKARA Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

ANKARA Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

49 dakika önce

Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardıANKARA'da 6 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın sonucu evlerinde mahsur kalan 6 kişi, itfayi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
ANKARA'da 6 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın sonucu evlerinde mahsur kalan 6 kişi, itfayi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Barıştepe Mahallesi'nde meydana geldi. 783'üncü sokak üzerindeki 6 katlı apartmanın 3'üncü kat merdivenlerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından koltuk yakıldı. Koltuğun yanması sonucu tüm binayı duman sardı. Bazı apartman sakinleri yüzlerine kapatarak dışarı çıkarken, dumandan etkilenen bazı kişiler de evlerinde mahsur kaldı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balkona çıkarak yardım bekleyen bazı apartman sakinleri itfaiye merdiveniyle kurtarılırken, bazıları da duman tahliye edildikten sonra binadan çıkarıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangın nedeniyle apartmanın 3'üncü katında mahsur kalanlardan Şeref Oruç, yangını tesadüfen fark ettiğini belirterek, "Kapıyı açtığımda dumanlar falan vardı ama alev görmedim. Işıklar da sönmüştü. Nerede olduğunu fark edemedim. İtfaiyeyi aradık, itfaiye geldi, sağ olsunlar bizi aşağı indirdiler" dedi.
Yenimahalle, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te kaza yapan aracın hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı
FATİH'TE KAZA YAPAN ARACIN HIZ İBRESİ 130 KM'DE TAKILI KALDI Kuşadası'nda zeytinlik yangını Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 17:47:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANKARA Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]