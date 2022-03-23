Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde "Yaşlılara Saygı Haftası" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde "Yaşlılara Saygı Haftası" etkinliği düzenlendi

23.03.2022 21:49
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde "Yaşlılara Saygı Haftası" etkinliği düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, yaşlıların geçmişi geleceğe taşıyan en önemli mihenk taşlarından olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız bizlere çok değerli büyüklerimize yönelik 'Küçücük bir of bile duymayacağım.' diyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, yaşlıların geçmişi geleceğe taşıyan en önemli mihenk taşlarından olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız bizlere çok değerli büyüklerimize yönelik 'Küçücük bir of bile duymayacağım.' diyor. Biz de bu duygularla ve saygı sınırları içinde sizlere hizmetlerimizi sunmaktayız." dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde (AYBÜ) Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında üniversite öğrencileri ve huzurevi sakinleri bir araya geldi.

Programa katılan Öncü, AYBÜ Atçılık ve Antrenörlüğü bölümü öğrencileri ve huzurevi sakinlerinden Neriman Hiltüzer tarafından çiçekle karşılandı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Öncü, yaşlıların her birinin birer kütüphane gibi olduğunu söyledi.

Yaşlıların kendilerine emanet edildiğini vurgulayan Öncü, yaşlıların geçmişi geleceğe taşıyan en önemli mihenk taşlarından olduğunu belirtti.

Öncü, Rektörlükle yaşlılar için çeşitli projeler üzerine çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Bundan çok mutlu oluyoruz. Cumhurbaşkanımız bizlere çok değerli büyüklerimize yönelik 'Küçücük bir of bile duymayacağım.' diyor. Biz de bu duygularla ve saygı sınırları içinde sizlere hizmetlerimizi sunmaktayız." diye konuştu.

AYBÜ Rektörü İbrahim Aydınlı da Dede Korkut hikayelerini anımsatarak, "Korkut Ata diyor ki, 'İçinizde ak saçlılar, ak sakallılar varsa korkmayın. Üzerinize gelecek tüm bela ve musibetleri atlatabilirsiniz, bir şekilde'. diyor. Devamında ise 'Eğer içinizde ak sakallılar ve ak saçlılar yoksa o zaman korkun.' diyor. Biz de bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız başta olmak üzere hepimiz titizlikle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin ve yaşlılarla yemek yediği, yürüyüş yaptığı, meyve fidanlarını toprakla buluşturdukları programa, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğretim üyeleri, öğrenciler ve Ankara'daki çeşitli huzurevlerinde kalan yaşlılar katıldı.

Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Bakan Yardımcısı Öncü, daha sonra Rektör Aydınlı ve Belediye Başkanı Demirbaş'la yerleşkede alternatif tıpta kullanılmak amacıyla yetiştirilen sülük ve çeşitli böcekleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fatma Öncü, Üniversite, Huzurevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde 'Yaşlılara Saygı Haftası' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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