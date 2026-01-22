MKE Ankaragücü Kulübü, Gençlerbirliği Kulübünün Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 9. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram ve X hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Gençlerbirliği Spor Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ı vefatının dokuzuncu yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."
Son Dakika › Spor › Ankaragücü'nden İlhan Cavcav'a Anma mesajı - Son Dakika
