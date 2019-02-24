Son Dakika Haberleri: Ankaralı Tekstilciler Londra Moda Fuarı'nda

Ankaralı Tekstilciler Londra Moda Fuarı'nda

21 dakika önce

Ankara Sanayi Odasının (ASO) Ur-Ge Tekstil kümelenmesinde yer alan üyeleri, dünyanın önde gelen tekstil fuarlarından 'PureLondon 2019'da dünyanın önemli moda devleriyle bir araya geldi.

Ankaralı Tekstilciler Londra Moda Fuarı'nda, System.String[]
Ankara Sanayi Odasının (ASO) Ur-Ge Tekstil kümelenmesinde yer alan üyeleri, dünyanın önde gelen tekstil fuarlarından 'PureLondon 2019'da dünyanın önemli moda devleriyle bir araya geldi.

ASO Ur-Ge tekstil kümesinde yer alan 20'ye yakın firma, PureLondon Fuarı'na katılarak ikili iş görüşmelerinde bulundu. Proje üyesi firmalar, ünlü markaların yer aldığı sektörünün önemli aktörleri ile 100'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirerek, sektördeki küresel gelişmeleri yakından inceleme ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu. İkili görüşmeler sonrasında heyet katılımcıları, Londra'nın önemli markalarının yer aldığı Oxford Streett'teki mağazaları da ziyaret ederek fiyat ve güncel trendler hakkında fikir edindi. Ayrıca firma temsilcileri, Londra Ticaret Müşaviri Mustafa Süleyman Beşli'yi ziyaret ederek, Türkiye- İngiltere tekstil sektörü ticareti hakkında görüşmelerde bulundu. Ardından Türk Ticaret Merkezi'ni de ziyaret eden heyete TTM İngiltere sorumlusu Dilara Yardımcı, TTM'lerin genel işleyişi ve teşviklerle ilgili bilgi verdi.

Heyetin İngiltere ziyaretini değerlendiren ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 'PureLondon' fuarının dünyanın önde gelen moda fuarlarından biri olduğunu belirterek, "ASO olarak üyelerimize vizyoner bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz. Bir yandan sektörlerin gelişmesine yönelik yeni projeler üretirken, bir yandan da küresel gelişmeleri takip edebilmeleri için yurt dışı fuar ve inceleme gezileri düzenliyoruz. Bu etkinlikler tekstil sektörümüzün ihracatına ve Ankara'nın tanıtımına güç katacaktır. Ur- Ge tekstil kümesinde yer alan üyelerimizin verimli çalışmalara imza atacağına inanıyorum" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:14 Kaynak: İHA

İngiltere, Ankara Sanayi Odası, Londra, Ekonomi
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