Ankaralı Turgut'un sağlık durumu hakkında kızından yeni açıklama - Son Dakika
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Ankaralı Turgut'un sağlık durumu hakkında kızından yeni açıklama

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Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'ın hayatını kaybettiği iddia edilmiş, kızı ise çıkan haberleri yalanlamıştı. Şarkıcının kızı Eylem Boran, babasının sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama yaptı.

09.11.2024 13:58
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Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden sevilen şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği ve entübe edildiği öğrenilmişti. Şarkıcının entübe edilmesinden sonra internette "Ankaralı Turgut öldü" haberleri çıkmaya başlamıştı.

Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyada hızla yayılmıştı. Çıkan haberler sonrası şarkıcının kızı Eylem Boran, haberleri yalanlayarak ''Babamın durumunda değişiklik yok, lütfen kimse çıkan haberlere güvenmesin.'' diye konuşmuştu.

ANKARALI TURGUT'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ve hastanede yatan 61 yaşındaki şarkıcı Ankaralı Turgut'un sağlık durumunu kızı açıkladı. Babasının sosyal medya hesabından paylaşım yapan kızı Eylem Boran "Babamın son durumu yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hocalarımız, 'Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Allah'tan ümit kesilmez' diyorlar. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin... 08/11/2024" ifadelerini kullandı.

    ANKARALI TURGUT KİMDİR?

    Müzisyen, şarkıcı, oyuncu Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzikle ilgilenmesini sağladı.

    Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha çıkardı.

    1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.

    1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. Turgut'un ilk eşinden 5 çocuğu bulunuyor.

    Ankaralı Turgut\'un sağlık durumu hakkında kızından yeni açıklama

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    Son Dakika Ünlüler Ankaralı Turgut'un sağlık durumu hakkında kızından yeni açıklama - Son Dakika

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