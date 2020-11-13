Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: "Hedefimiz koşan ve mücadele eden takım oluşturmak" - Son Dakika

Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: "Hedefimiz koşan ve mücadele eden takım oluşturmak"

13.11.2020 15:15
Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer:

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karakterli, saygılı ve yetenekli bir oyuncu grubuyla çalıştıkları için şanslı olduklarını belirten teknik direktör Mustafa Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek saha içerisinde gerekse saha dışında oyuncularım üstüne düşen görevleri layıkıyla yerine getiriyor. Bu süreçte bizim görevimiz sadece oyun anlayışımızı oturtmak olacak. Oyun sistemimizi de oturttuktan sonra daha iyi bir Ankaraspor'u futbolseverlere izleteceğimiz kanaatindeyim. Zaten şu andaki hedefimiz koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmak ama tabii bu bir süreç istiyor ve en azından 2-3 haftaya ihtiyacımız var."

2003 yılından bu yana 2. Lig ve 1. Lig'de teknik direktör olarak görev yaptığını aktaran Özer, "Milli takımlarda çalıştım ve futbol eğitmenliği görevlerinde bulundum. Futbol eğitmenliğim hep genç oyuncularla geçti ama şöyle bir yanlış var ülkemizde; 18-19 yaşına gelmiş oyuncuya 'genç oyuncu' deniliyor. Bunlar artık o yaşta yarışmacı oyuncu değil profesyonel oyuncu statüsünde. Avrupa'da o gözle bakılıyor ve o yaşlarda kendilerine çok iyi bir kariyer yapıyor. Eskişehirspor'u çalıştırdığım dönemde de 15-16 yaşındaki oyuncuları oynattım. Türk futbolunun geleceği olan genç oyuncularla uğraşmak güzel. Kulüplerin hayatını idame ettirebilmesi için genç oyunculara ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Özer, Ankaraspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: 'Hedefimiz koşan ve mücadele eden takım oluşturmak' - Son Dakika Spor


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